O Estado de Emergência deve ser prolongando?: Vamos ficar em casa até não haver risco de contágio? – c/vídeo

14/04/2020 00:37 - Modificado em 14/04/2020 02:25

Continuamos a ouvir cidadãos cabo-verdianos sobre o prolongamento ou fim do Estado de Emergência, porque a nossa opinião também conta! Isto, quando em muitos países aparecem vozes a defender que “não é possível suspender a actividade económica até que não exista qualquer risco de contágio. O nosso modelo de sociedade não suportaria uma espera tão prolongada” Concluem que “havendo garantias de saúde pública, em consonância com o parecer dos técnicos especialistas, o estado de emergência venha a ser levantado gradualmente com a mitigação da epidemia”.