O Estado de Emergência deve ser mantido? “Todos os que sobreviverem vão sair muito mais debilitados desta situação”

14/04/2020 00:21 - Modificado em 14/04/2020 02:26

João Rego – CEO Armando Cunha / Cabo Verde

Realmente esta é a pergunta que vale 1 milhão! Ou seja, qualquer que seja a resposta, só mais tarde, depois de tudo isto terminar, é que vamos conseguir saber realmente o impacto que qualquer uma das decisões que foram tomadas possam ter.

Em primeiro lugar, é de enaltecer a coragem e decisão do Governo e Presidente da República em declarar o estado de emergência atempadamente, antes de chegarmos ao ponto do que se tem visto nos países europeus. Esta decisão, por um lado, compromete gravemente toda a economia do País, tanto ao nível do Estado, como das Empresas, bem como de todos os cidadãos residentes em Cabo Verde, e por outro, protege um País com poucos recursos e limitações em termos de saúde.

Na minha opinião, concordei com o isolamento completo das Ilhas, e o estado de emergência declarado até 17 de Abril. Considero que nesta fase se deve manter o estado de emergência, no entanto com menos restrições, uma vez que a economia do País é muito frágil, tanto ao nível das Empresas, como ao nível dos trabalhadores. Concordo em manter as Ilhas isoladas, mas optaria por manter em isolamento apenas as classes de risco, nomeadamente idosos, e pessoas com problemas de saúde.

As Empresas não podem ficar mais do que 1 mês sem produzir e continuar a assumir parte das suas responsabilidades, e os trabalhadores não conseguem minimamente ter alguma qualidade de vida com 70% do seu vencimento, onde muitos deles, ainda tinham ajudas de custo e horas extra trabalhadas, que são fundamentais ao equilíbrio do seu orçamento mensal. O prolongamento do estado de emergência com as mesmas medidas restritivas, será realmente agravar um problema económico, e acima de tudo social.

Não devemos criar ilusões… as medidas do Governo para o apoio às Empresas e trabalhadores, são boas, e se calhar as possíveis, mas não vão resolver os problemas, porque as Empresas terão de se endividar mais para conseguir sobreviver, e os trabalhadores vão ficar mais pobres. Ou seja, o estado vai ajudar a mitigar os problemas, mas no final, todos os que sobreviverem vão sair muito mais debilitados desta situação.