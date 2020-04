Linhas de crédito COVID-19: Quinhentas empresas cabo-verdianas já solicitaram apoio

14/04/2020 00:01 - Modificado em 14/04/2020 00:01

Das linhas de crédito de 4 milhões de contos disponibilizadas às empresas na semana passada, como forma de mitigação e combate aos efeitos da COVID-19 na economia cabo-verdiana, mais de 1 milhão de contos já foi solicitado por cerca de 500 empresas.

A informação foi avançada pelo vice primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, que enfatizou que o trabalho está a ser feito no sentido de criar as condições para que as empresas tenham liquidez e tenham condições para evitar no máximo o desemprego.

Correia reforçou, no mesmo sentido, que “o executivo está disponível a aumentar ou até a duplicar esta linha, a breve trecho, com o objetivo superior de proteger os empregos dos cabo-verdianos”.

O ministro das Finanças garantiu ainda que o compromisso dos bancos é que serão o mais céleres possível, e a Pro Empresa está disponível para dar todo o apoio necessário.

De frisar que a linha é destinada às micro, pequenas, médias e grandes empresas de todos os setores de atividade.