Suspensão temporária de contratos: Sindicatos denunciam eventual oportunismo de empresas sólidas

13/04/2020 23:49 - Modificado em 13/04/2020 23:49

Maria de Brito |Foto: Inforpress

O Sindicato dos Transportes, Comunicações e Administração Pública (SINTCAP), o Sindicato de Metalomecânica, Transportes, Turismo e Telecomunicações (Simetec) e o Sindicato de Transportes, Telecomunicações, Hotelaria e Turismo (Sitthur), denunciam o que consideram oportunismo de empresas solidas do país, em aproveitar as medidas do regime simplificado de suspensão de contratos de trabalho, que fazem parte das medidas excecionais publicadas pelo governo para apoiar as empresas durante a situação de crise motivada pelo Covid 19.

Para Maria de Brito, em representação dos sindicatos, no Sal, esta é uma medida perigosa das empresas sólidas e que podem comprometer o sistema de segurança social do país.

A dirigente sindical aponta que este tipo de atitudes, levado a cabo pela ASA, em suspender alguns contratos de trabalho a grande parte dos funcionários, poderá contagiar outras empresas a seguir o mesmo caminho e desta forma aproveitar a situação, para então “poupar recursos” o que poderá provocar o colapso de todo o sistema de previdência social do país.

Maria de Brito descreve, que sendo a ASA, uma mais maiores empresas do sector público e a mais rentável do país, com lucros de mais de 23 milhões de contos por ano, esta medida não faz o menor sentido e poderá ser um claro “oportunismo da administração da empresa”, bem como a “falta de solidariedade para com o pais e o INPS”.

Assegura ainda que a supressão de um conjunto de subsídios e regalias que o pessoal tem e que nesta fase vai deixar de existir, é uma clara violação dos seus direitos conseguidos, devido a longos processos de lutas de negociações sindicais. E que “estes fazem parte integrante da remuneração dos trabalhadores”

“A empresa CVHandling também segue o mesmo caminho, com a agravante de estar a enfrentar um processo de privatização, em plena crise, pondo em causa a transparência e “lisura” do processo.

Maria de Brito denuncia que neste momento, não “há mínimas condições para discutir com os trabalhadores e representantes sindicais os meandros dessa privatização” e muito menos, o exercício de todo o “escrutínio público de todo o processo por parte do parlamento e cidadãos”.

Portanto, apela ao parlamento a alteração, o mais rápido possível do ponto 1 da lei 83/IX/2020 definindo com clareza as circunstâncias em que as empresas podem recorrer às medidas excecionais previstas na lei de resposta ao Covid 19. Para evitar que as empresas de administração pública tirem proveito do estado de emergência.