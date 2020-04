Cabo Verde regista mais seis casos suspeitos de covid-19

13/04/2020 19:51 - Modificado em 13/04/2020 19:51

O nosso país voltou a registar mais seis casos suspeitos de covid-19, todos da ilha de Santiago, sendo quatro da cidade da Praia e dois em Santa Catarina.

Numa altura em que o país está a “correr atrás do vírus” conforme o director nacional de Saúde que falava na conferência de imprensa diária do ponto de situação da covid-19 no país, é possível que se venha a registar mais casos positivos de covid-19.

Artur Correia pediu também às câmaras municipais respeito pela medida de distanciamento, “seja por que razão for”, pedindo o mesmo também aos bancos comerciais.

Já o ministro da Saúde, que esteve presente na conferência de imprensa, explicou que sobre os dois casos positivos na ilha da Boa Vista registadas ontem, estes estavam em isolamento desde o passado dia 07 e 08 de Abril, respectivamente, quando começaram a sentir os primeiros sintomas do vírus.