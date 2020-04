Laboratório de virologia tem mais de 200 amostras para testes de covid-19 à espera do resultado

O Laboratório de Virologia da cidade da Praia, o único capacitado em território nacional para a realização de testes de despiste da covid-19, tem neste momento mais de 200 amostras da Boa Vista, São Vicente e Santiago para testes de covid-19.

A informação foi avançada pelo director nacional de Saúde, Artur Correia, que salientou que a maioria das amostras são provenientes da ilha da Boa Vista, mais concretamente das 181 pessoas que estavam em quarentena no Hotel Riu Karamboa. Em segundo lugar está a ilha de São Vicente que tem à espera o resultado de 30 amostras, relacionados aos contactos ligados à cidadã chinesa, o primeiro caso positivo de covid-19 na ilha. Por fim, as outras seis amostras são da ilha de Santiago, sendo quatro da cidade da Praia e duas de Santa Catarina de Santiago.

Para explicar o atraso na divulgação dos resultados de forma atempada, a Dra. Maria da Luz Lima, presente na conferência de imprensa, avançou que o Laboratório de Virologia depende do Instituto Nacional de Saúde Pública, e neste momento está a trabalhar em duas frentes, sendo uma as amostras da Boa Vista e outra de São Vicente.

“A metodologia e técnica utilizada são as recomendadas pela OMS, que detecta o material genético do vírus. Técnica que leva o seu tempo e tem procedimentos que não são rápidos e leva no mínimo cerca de seis horas, mas que às vezes há necessidade de se confirmar com toda a calma e serenidade” esclareceu. Conforme a mesma fonte, as respostas serão dadas dentro de dois ou três dias e que as mesmas vão ser dadas de forma parcial, ou seja, vai-se fazendo os testes e os resultados liberados “com toda a calma e tranquilidade”.