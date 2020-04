Governo vai permitir o regresso de cidadãos retidos fora da ilha de residência

13/04/2020 19:19 - Modificado em 13/04/2020 19:19

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, afirmou hoje que o Governo está a trabalhar para ajudar as pessoas, que por motivos de saúde e de outra ordem, tiveram de se ausentar da sua ilha de residência e estão com dificuldades de voltar por causa da restrição de circulação vigente no estado de emergência.

Arlindo do Rosário, garantiu este cenário já foi deviamente analisado pelo Governo e, ainda hoje ou o mais tardar amanhã, o executivo irá emitir directivas para permitir, com segurança, que estas pessoas possam voltar às suas as suas ilhas de residência.

Para que isso aconteça, o ministro esclareceu o critério mais importante a ser analisado. Que as pessoas confirmem que o seu local de residência não é a ilha onde estão neste momento. “Iremos organizar os serviços de saúde, para que as pessoas se submetam a um teste (covid-19) para certificar e, de facto, dar-lhes alguma segurança em termos de saúde pública” anunciou Arlindo do Rosário, vincando ainda que são critérios bem definidos e o quadro já foi estabelecido e que o mais tardar amanhã estes procedimentos estarão em vigor.

De realçar que no passado dia 30 de Março, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, tinha afirmado que durante o período de Estado de Emergência, não se iria permitir a deslocação de pessoas para as suas ilhas de origem. Esta mudança de cenário estará certamente ligada à grande demanda de pedidos de pessoas a solicitar autorização para viajar para as suas ilhas de origem, alegando estarem a passar por grandes dificuldades do foro económico, devido ao desemprego a que foram sujeitos na sequência da pandemia da covid-19 no país.