Polícia Judiciária chama atenção para burlas em tempo de solidariedade

13/04/2020 17:36 - Modificado em 13/04/2020 17:36

Devido a crescente onde de solidariedade, em virtude da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, a Polícia Judiciária chamou hoje atenção das pessoas que têm aderido a campanhas/gestos para terem atenção aquando da realização das transações e que estas sejam feitas a associações comunitárias e não a pessoas individuais para se evitar casos de burla.

Em nota, a PJ diz que dado a situação que se vive no país e no mundo, nos últimos tempos, várias têm sido as ações de solidariedade levadas a cabo, por diferentes intervenientes sociais, com vista a apoiar “os menos favorecidos nos mais variados aspetos”, mas isso também faz aumentar a onda de burlas.

Nisto, para se evitar cair nesse tipo de situações, PJ assegura que é de capital importância “ter sempre especial atenção aquando da realização das transações”, confirmando que os depósitos deverão ser feitos à instituições credíveis, preferencialmente, através de associações comunitárias ou outras, e não através de pessoas individuais, sob pena de se tornarem vítimas de aproveitadores e, inconsequentemente, caírem em golpes de burla.

Por fim, a PJ também deixa um alerta ás pessoas que tem aderido a compras online, no sentido de reforçarem os cuidados, assegurando-se que se tratam de transações seguras, realizadas através de pessoas/instituições credíveis.