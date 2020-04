Boa Vista: Comandante da PN garante “tolerância zero” com incumprimento das regras do estado de emergência

13/04/2020 17:27 - Modificado em 13/04/2020 17:27

O Comandante Regional da Polícia Nacional da ilha da Boa Vista, afirmou hoje, e após o surgimento de mais dois casos positivos de covid-19, que a PN vai ter “tolerância zero” com o incumprimento do estado de emergência a vigorar no país.

Bremen Cardoso fez estas declarações, hoje, em conferência de imprensa, na sequência de mais dois casos positivos de covid-19 na ilha, garantiu que depois da sensibilização feita nos últimos dias no seio da população, por forma a acatarem as medidas em vigência no país, a PN vai passar agora a ter mão pesada, no sentido de fazer “cumprir à risca” o estado de emergência em vigor.

Neste sentido, aconselhou a população a respeitar o confinamento na habitação e evitar a aglomeração de pessoas, mesmo sendo à porta das suas residências. Salientou, também, que haverá algumas exceções como determina o decreto presidencial em vigor desde 29 de Março.

De salientar que a ilha das dunas conta agora com 6 casos positivos de covid-19, sendo três cidadãos nacionais e três cidadãos estrangeiros (dois já repatriados e um óbito a lamentar).