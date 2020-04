Prolongamento estado de emergência: Jorge Carlos Fonseca garante uma decisão em “consciência assumindo todas as responsabilidades”

13/04/2020 17:00 - Modificado em 13/04/2020 17:00

Passados dezasseis dias da entrada em vigor do estado de emergência, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, anuncia na próxima quinta-feira, 16 ou na manhã do dia 17 se prolonga ou não esta situação de excepção consagrada na Constituição da República de Cabo Verde.

Após reunião de consulta com vários membros do governo, assim como o presidente da Assembleia Nacional, depois de ter ouvido diversas instituições e especialistas dos mais diversos quadrantes da vida nacional, assim como quadros cabo-verdianos na diáspora, Jorge Carlos Fonseca diz que por uma questão de prevenção e com base na evolução epidemiológica positiva, ou não, do Covid 19 no país, anunciará a sua decisão “em consciência, assumindo” todas as responsabilidades que isso acarreta.

“Vou estar atento nos próximos dias para confirmar a tendência evolutiva positiva que temos tido” e a juntar as informações recolhidas é com “prudência que reservo estes três dias, em que muita coisa pode acontecer”, reflete o chefe do Estado.

Caso dilate por mais tempo o estado de emergência, existem dois pressupostos a serem levados em conta. “Ouvir o governo e ser autorizado pela Assembleia Nacional”. Se a decisão for outra, não necessita de tal.

E tudo isso, com base na avaliação e reflexão sobre o tem que sido o grau das medidas de restrição. Seja do ponto de vista sanitário, epidemiológico, domiciliar, da prestação de forças de segurança e militar, bem como o impacto a nível económico e social que tem tido esta medida.

Jorge Carlos Fonseca, relembra que a situação em que vivemos “é séria e grave” e que pelas condições do país, merece um esforço de todos para evitar a propagação da doença. “Todos devem ter noção que é uma situação séria e grave e continuar a cumprir com as restrições e diretivas que tem sido implementadas”, declara Jorge Carlos Fonseca.

Sobre esta doença ainda existem muitas incertezas e informações sobre o impacto que tem tido no país. No entanto, reitera a sua preocupação com as pessoas que mais sofrem na pele com estas medidas restritivas impostas de forma a combater esta epidemia.

De relembrar que a posição do governo não é vinculativa à decisão do PR sobre o estado de emergência e que a autorização consubstancia um ato e competência politica da Assembleia Nacional, ou seja, a AN aprova ou não a prorrogação do estado de emergência.

O Estado de emergência pode ser nacional ou parcial. Ela pode ser “prolongada em apenas algumas ilhas”, apenas as que já confirmaram casos positivos, ou pode ser “nacional e com duração diferente nalgumas ilhas e nacional” e ainda, conforme explicou Jorge Carlos Fonseca, o decreto presidencial pode deixar espaço para que “o governo gradue medidas sobre cada ilha”.

A decisão de declarar no dia 28 de Março o estado de emergência em todo o território nacional, durante 20 dias, a partir de 29 de Março, foi “com objetivo de defender valores e direitos fundamentais do país, proporcionando às autoridades os meios legítimos para um combate mais alargado a esta pandemia”.

Uma decisão justificada na altura, pelo chefe de Estado, com a necessidade, sobretudo, de poder dar ao governo as linhas ou quadro em que pode mover-se, adotando as medidas que entender que sejam necessárias, para evitar a disseminação do coronavírus e tomar as medidas relacionadas com as restrições ou suspensões de direitos fundamentais.

De relembrar que Cabo Verde regista neste momento 10 casos do Covid -19, seis na ilha da Boa Vista, três em Santiago e, um em São Vicente. A registar entre eles uma vítima mortal.