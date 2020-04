Ministério da Justiça entrega fardamentos aos Agentes de Segurança Prisional

Em comunicado de imprensa, o Ministério da Justiça e do Trabalho afirma que “são cerca de três mil e trezentos contos (3.300 contos) em calças, camisas pólos, botas e luvas, que se traduz na motivação do Corpo de Agentes de Segurança Prisional, na melhoria das condições de trabalho e no reforço do nível de segurança”.

Estes equipamentos já começaram a ser entregues, a começar pelos agentes da Cadeia Central da Praia, estando a Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social a diligenciar a entrega junto das outras cadeias do país, uma vez que Cabo Verde se encontra em estado de emergência devido a covid-19.

De acordo com comunicado divulgado pelo Ministério da Justiça, já foram entregues, outros equipamentos, nomeadamente 25 coletes balísticos e 50 algemas para o reforço da segurança e desempenho das funções dos agentes de segurança prisionais.

“De realçar ainda que o Ministério da Justiça e Trabalho investiu, desde 2016, cerca de 652 mil contos no Sistema Prisional, em recrutamento, aquisições, obras para o reforço das condições de trabalho e de segurança nos estabelecimentos prisionais, e na reinserção social dos reclusos, com a implementação do Plano Nacional de Reinserção Social e outras acções de capacitação e formação dos reclusos tendo em vista uma melhor e mais eficaz reinserção social”, finaliza a nota do Ministério da Justiça e do Trabalho.