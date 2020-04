Presidente da República saúda o esforço nacional na luta contra a Covid-19

12/04/2020 23:54 - Modificado em 12/04/2020 23:54

Foto: Inforpress

Na sua mensagem de Páscoa, o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, destaca a “união, de coesão e de conjugação de esforços e de capacidades para vencermos os desafios colocados pela epidemia da COVI-19 entre nós”.

O Chefe de Estado diz-se confiante no “grande esforço nacional que tem sido feito, e, disso estou seguro, continuará a ser dispensado, para ganharmos esta luta”.

“Não há razões para alarmes, bem pelo contrário. Tendo sempre a consciência da seriedade e gravidade da epidemia, da necessidade de prosseguirmos no caminho já encetado e de melhoramos e corrigirmos o que precisa de ser aprimorado e reforçado, o que já conseguimos até agora deve estimular-nos a acreditar em bons resultados.” acrescentou o Presidente da República

Neste momento em que o país enfrenta várias restrições, devido ao estado de emergência, declarado, por conta da pandemia do novo coronavírus, Jorge Carlos Fonseca lembra que “não podemos é desbaratar, deixar cair, deitar por terra o que já obtivemos neste combate. Isso não nos seria nunca perdoado”.

E que este é o momento, para se concentrar no essencial, no decisivo, e “pormos de lado o acidental ou acessório”. Ou seja, “concentrar as energias naquilo que é importante e crucial”.

E portanto, não “pegar num erro, numa falha, numa insuficiência, numa insatisfação ou incomodidade, num acto de injustiça praticado, num excesso cometido por uma autoridade, e em vez de corrigirmos, solicitarmos reparação ou reclamarmos ou impugnarmos pelas vias legais ao nosso dispor – que continuam a existir como dantes, na normalidade constitucional, antes do estado de emergência (constitucional) -, pormos tudo em causa, rejeitarmos tudo, relativizarmos tudo”.

Isso porque defende que é “fundamental”, sermos amantes da nossa terra, do nosso Cabo Verde, preservá-lo e afirmá-lo com força, com orgulho, com sacrifícios se forem necessários, com serenidade e inteligência também.