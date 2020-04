Observatório Cidadania Ativa de Cabo Verde acredita que as verbas do cancelamento dos eventos em São Vicente vão dar grande ajuda aos programas de assistência social

12/04/2020 23:49 - Modificado em 12/04/2020 23:49

Para o Observatório Cidadania Ativa de Cabo Verde, esta decisão da Câmara Municipal de São Vicente, em cancelar as festas de romaria, o Festival da Baía das Gatas e o Carnaval de Verão, deste ano, tendo em conta o momento atual é de se louvar.

E que as verbas terão um melhor destino. Por exemplo, serem canalizadas para a “ajuda aos programas de assistência social aos mais vulneráveis face aos efeitos da covid-19”

“Também congratulamos com decisão idêntica tomada pelas câmaras municipais da Boa Vista e do Tarrafal de São Nicolau que cancelaram as festas do Município e o Festival de Morna, respetivamente, transferindo os recursos financeiros, anteriormente alocados, para reforçar os serviços sociais e as ações de sensibilização e de combate ao covid-19.

O Observatório Cidadania Ativa de Cabo Verde apela às demais autarquias e a todos os organizadores de eventos públicos e privados a terem a mesma iniciativa, sensibilizando os seus parceiros a canalizar, pelo menos, parte dos recursos destinados a esses eventos para projetos de ação social destinados aos mais atingidos por esta pandemia.

“Os cidadãos agradecem este gesto de cidadania e de bom senso neste momento difícil para todos, especialmente para as famílias mais carenciadas”, reitera o organismo.

Este é, sem dúvida, daqueles momentos em que o espírito de cidadania ativa e responsável deve falar mais alto e, por isso, contamos com a colaboração de todos.