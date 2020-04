Festival da Baía das Gatas cancelado pela segunda vez no seu historial

O mais antigo festival de música de Cabo Verde, que anualmente acontece no mês de Agosto no areal da Baía das Gatas, com uma variedade de programação a nível desportivo e cultural, contando com a presença de grandes músicos internacionais e nacionais, conhece este ano mais um interregno no seu historial, desta vez devido a Covid-19.

Com o anúncio oficial da edilidade sanvicentina, este sábado, dando conta do cancelamento da 36ª edição do certame que estava previsto decorrer nos dias 14, 15 e 16 de Agosto, isto devido a crise pandémica provocada pelo novo coronavírus, o ano de 2020 junta-se, assim, ao ano de 1995, ano em que não se realizou devido a epidemia de cólera que assolou Cabo Verde.

Anualmente milhares de emigrantes, residentes e estrangeiros têm no mês de Agosto o areal da Baía como ponto de encontro, mas que devido ao momento actual do país este ano não irá suceder, devido a pandemia da covid-19, que afecta o mundo inteiro.

Câmara Municipal de São Vicente, organizadora do evento, após a sua fundamentação para o cancelamento do festival deste ano, vincou que o montante de cerca de 40 mil contos, destinado a fazer face às despesas com a logística, viagens e cachet de artistas de Cabo Verde e do estrangeiro, será canalizado para áreas e projectos de intervenção social em curso e futuros projectos, para fazer face a crise gerada pelo novo coronavírus.

Um acto que recebeu o apoio de muitos quadrantes da sociedade sanvicentina e, independentemente da sua cor partidária, através das redes sociais, vêem congratulando a edilidade, por esta tomada de decisão que acreditam irá ajudar a ilha a sair com mais força deste momento menos bom porque passa e também o país no geral.