Boa Vista: Trabalhadores do Riu Karamboa em quarentena domiciliar obrigatória à espera dos resultados dos testes ao Covid-19

12/04/2020 22:53 - Modificado em 12/04/2020 22:53

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, questionado sobre a saída dos trabalhadores do Hotel Karamboa na Boa Vista, sem conhecer os resultados, este esquivou-se à questão, alegando que as amostras colhidas na mesma manhã, viajaram para a cidade da Praia, chegando possivelmente na mesma noite, ou então na manhã segunda-feira, para serem analisadas, sem no entanto responder à questão de serem liberados sem o conhecimento dos resultados dos testes.

Uma atitude que contradiz as declarações do ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, que afirmou no dia 30 de Março que os trabalhadores, passamos a citar, “vão seguir as indicações e daqui a uma semana”, o que seria no dia 07, “vão ser realizados testes para todo o pessoal que está lá dentro. E em função dos resultado poderá haver outras soluções em termos de saída”.

No entanto, os funcionários que já estavam em quarentena há 25 dias, saíram após a recolha de amostras de sangue para testes que serão realizados na cidade da Praia.

Conforme este online tinha informado as autoridades sanitárias tinham comunicado aos trabalhadores que, quem quisesse podia fazer os testes e quem não quisesse podia se submeter à triagem e depois ir para casa. Mas de sábado para domingo, recuou nessa posição e agora “todos terão que se submeter ao teste antes de saírem do isolamento”.

Artur Correia assegurou, com base nestes questionamentos, que este domingo, “completou-se na Boa Vista a saída de quarentena das 207 pessoas que estavam confinadas” adiantando que “submetidas a testes, todos aguardam os resultados em confinamento domiciliar”.

O DNS atestou ainda que todos estavam sem sintomas do Covid 19 e que até a saída dos resultados vão estar em “confinamento rigoroso em casa”, de forma a controlar e “cercar” um possível alastramento do vírus.

Artur Correia destaca que o foco fundamental continua a ser “correr” atrás do diagnóstico precocemente e isolar eventuais casos suspeitos e positivos, de forma a evitar outros males. “Engajamento, confinamento domiciliar, evitar aglomeração, praticar as medidas de higiene das mãos, fazer a prevenção e colaborar com autoridades”, são os passos que devem continuar a serem seguidos.

Na Boa Vista foram registados quatro dos oito casos de COVID-19, até o momento, em Cabo Verde, sendo três turistas e um funcionário de um hotel.

Entretanto, na noite deste domingo, o Ministério da Saúde e da Solidariedade, confirmou a existência de mais dois casos positivos na ilha. Trata-se de um homem e uma mulher, ambos estavam em quarentena no Hotel Karamboa.

EC