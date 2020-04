COVID-19: DNS insiste na hipótese que a filha da paciente chinesa pode ser o hospedeiro zero em São Vicente

12/04/2020 18:54 - Modificado em 12/04/2020 18:54

A filha, da cidadã chinesa infectada por covid-19 em São Vicente, que regressou da Alemanha no passado dia 27 de Fevereiro e que testou negativo para covid-19, ganha força como sendo o caso zero na ilha de São Vicente, na perspetiva do director Nacional da Saúde

Conforme Artur Correia, numa altura em que continuam as investigações para se saber a fonte de infecção do primeiro caso positivo em São Vicente, tudo aponta para a filha do casal, que regressou recentemente ao país. Recentemente entenda-se como 27 de Fevereiro.

“Tudo indica que o familiar que veio do exterior terá sido a fonte primeira da infecção, no Mindelo. Mas ainda não está finalizado o estudo epidemiológico. Tem uma grande probabilidade de ser essa a origem do caso positivo em São Vicente” frisou.

No entanto, confrontado sobre o teste feito à filha do casal ter-se revelado negativo para covid-19, Correia, salientou que antes de ter dado negativo poderia ter eventualmente infectado a mãe. “Essa é que a hipótese que temos sobre a mesa”.