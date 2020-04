COVID-19: Cidadã chinesa em recuperação “quase total” vai fazer novo teste na terça-feira

A informação foi avançada, hoje, pelo Director Nacional de Saúde garantindo que a realização do segundo teste da cidadã de nacionalidade chinesa que testou positivo para covid-19 em São Vicente no 03 de Abril, será realizado entre esta terça e quarta-feira.

No seguimento da confirmação de que todos os pacientes de covid-19 no país, que estão internados em isolamento, estarem, segundo Artur Correia, em recuperação “quase total”, o mesmo vincou que para se ter alta é preciso fazer dois testes no espaço de 24 horas.

“O teste vai ser feito presumo que amanhã ou depois, mas no pressuposto de que para se ter alta é preciso fazer dois testes, no espaço de 24 horas”.