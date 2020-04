Boa Vista: Trabalhadores começam a sair do hotel após recolha de amostras de sangue para teste

12/04/2020 13:11 - Modificado em 12/04/2020 13:11

Os trabalhadores do Hotel Riu Karamboa, que estão em quarentena há 25 dias, começaram a sair após a recolha de amostras de sangue para testes que serão realizados na cidade da Praia. Conforme este online tinha informado, as autoridades sanitárias tinham comunicado aos trabalhadores que quem quisesse podia fazer os testes e quem não quisesse podia se submeter à triagem e depois ir para casa. Mas de ontem para hoje mudaram de posição e agora “todos terão que se submeter ao teste antes de saírem do isolamento. No dia 30 o primeiro-ministro tinha assegurado que “as autoridades decidiram pela realização de testes aos trabalhadores da Boa Vista, dentro de uma semana, nunca antes”.

Em actualização