Boa Vista: Todos os trabalhadores farão testes de COVID-19 a partir de hoje

12/04/2020 12:33 - Modificado em 12/04/2020 12:41

O NN sabe que os teste a todos os funcionários do Hotel Riu Karamboa vão começar a ser feitos hoje. As amostras serão enviadas para a cidade da Praia para analise e conforme os resultados os trabalhadores serão liberados ou não.

Este online sabe que o que estava decidido, e que foi informado aos trabalhadores, ia no sentido que quem quisesse podia fazer os testes e quem não quisesse podia se submeter à triagem. Apenas 18 trabalhadores aceitaram fazer os testes e hoje iria se iniciar o processo de triagem como aconteceu no Hotel Riu Palace. Mas, de ontem para hoje, as autoridades sanitárias mudaram de posição e agora “todos terão que se submeter ao teste antes de saírem do isolamento”.

Não conseguimos a confirmação oficial sobre a mudança de estratégia das autoridades . Também apuramos, que ainda hoje as autoridades sanitárias irão explicar aos funcionários o porque da mudança de planos.

Foi por falta dessa explicação os trabalhadores decidiram sair dos quartos exigindo a saída do confinamento, conforme dizem ter acordado com as autoridades sanitária. Para manter a ordem, a Polícia de Intervenção foi enviada para o Hotel.

Em atualização