Trabalhadores do Hotel Riu Karamboa revoltados: Polícia de Choque impede a saída – c/vídeo

12/04/2020 10:08 - Modificado em 12/04/2020 10:30

A polícia de choque foi enviada, hoje de manhã, para o Hotel Riu Karamboa, onde mais de 200 trabalhadores estão de quarentena desde o dia 19 de março. Isto, porque os trabalhadores revoltaram-se e querem sair do hotel .

De acordo com os funcionários com quem o NN falou, havia a indicação que iam sair hoje. Esta informação foi lhes transmitida pelas autoridades sanitárias que lhes deram duas possibilidades: fazer os testes de despiste de COVID-19 e ir para casa ou passar pela triagem como aconteceu com os trabalhadores do Riu Palace.

A maioria já tinha tudo arrumado para ir para casa, quando hoje de manhã chegou ao hotel uma oficial das Forcas Armadas, que não conseguem identificar, que lhes transmitiu que iriam ficar mais uma semana de quarentena até se conhecer os resultados dos testes. Os trabalhadores saíram dos quartos, como podemos ver nas imagens, com as suas bagagens.

A Polícia de Choque foi enviada para o local para impedir a saída dos funcionários.

Em atualização