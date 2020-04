O Estado de Emergência deve ser mantido? Confiança na decisão dos governantes

12/04/2020 00:35 - Modificado em 12/04/2020 01:50

Fernanda Spencer – Santo Antão

Decido-me pelo o que o Ministério da Saúde decidir

Fernanda Spencer

Foi-me sugerido por um amigo, que desse a minha opinião a respeito da continuidade ou não do Estado de Emergência. Caramba, que assunto difícil este. Se tivesse em meu poder todos os dados, ainda assim teria dúvidas em como decidir, agora imaginem sem dados nenhuns. Mas ponho-me no meu lugar, de um cidadão comum, em isolamento, atento ás notícias e a dissertar sobre as medidas x ou y do Governo.

Neste assunto em específico, imagino o mapa de Cabo Verde, e atribuo cores ás diversas atividades e empresas. Bolinhas verdes bem pequeninas para o negócio informal, bolinhas azuis de dois tamanhos para as empresas do sector turístico, bolinhas laranjas de dois tamanhos para as empresas de outros sectores. Aí imagino a desaparecerem do mapa um a um as empresas com a entrada do vírus no país. As verdes pequenininhas, ficam translúcidas, mal têm a quem vender, as do sector turístico evaporam-se sem data para regressar, e as outras mantêm-se até o primeiro estado de emergência. Aí, dias depois, as verdinhas desapareceram completamente, bem como a grande parte das laranjas enquanto que as que ficam se tornam translúcidas. Se a essa visão, acrescento a informação de que, a cada uma das empresas que desaparece, também desaparecem N postos de trabalho, e o quanto isso afeta a N famílias, damo-nos conta da gravidade da situação por si só. Nas translúcidas os postos de trabalho mantêm-se, mas na corda bamba.

Então vamos lá, se o Estado de Emergência for prolongado, grande parte das bolinhas laranjas que estão já translúcidas irão desaparecer também, as mais maduras, robustas, irão permanecer, a maioria em sérias dificuldades, e com eles, evidentemente, os postos de trabalho, as famílias etc.

A pergunta, dada a presente situação do país: é-nos permitido arriscar um pico da pandemia, para manter essas empresas em funcionamento? Serão o bastante para alavancar e sustentar o país? Penso que é isso que alguns defendem. Pessoalmente não vejo como. Seria melhor? Pois com certeza que sim, mas talvez, não determinante.

Neste labirinto de pensamentos chego então á minha própria conclusão, minha, pessoal. E decido-me pelo o que o Ministério de Saúde decidir e, na lógica dos acontecimentos, pelo prolongamento do Estado de Emergência.

Confinamento é a palavra chave, e pode mudar todas as estatísticas, assim como já o está a fazer pelo mundo fora. Responsabilidade é a outra palavra. Só estamos num Estado de Emergência, pela irresponsabilidade de muitos, e claro, para facilitar a rapidez de decisão e de operacionalização das medidas pelo Estado. É fácil aceitar um Estado de Emergência? Muito pelo contrário! Abrir mão de qualquer liberdade ganha a ferro e fogo não é, e nunca será um prazer para ninguém, e certamente não o é para mim, e já o afirmei mais de uma vez.

Já agora, ninguém me perguntou, mas vou logo dizendo que acho demais, a teoria de que o Estado nos quer em pânico e por isso a divulgação das estatísticas de ontem. Estatísticas têm sido efetuados pelo mundo fora, numa tentativa de visualizar a progressão do vírus. Porque não aqui? O nosso teve um maior impacto? Pois, somos um país pequeno lembram-se? Tudo é perto demais, pessoal demais.

100 testes não é nada. O que sabemos nós sobre a propagação nas ilhas? Penso que muito pouco. Vamos deixar quem sabe trabalhar, e se assim for, que venha lá então um novo Estado de Emergência, que o país, este imenso, pequeno e Grande País, quando tudo passar, e vai passar, nós seguramos nem que seja só na coragem. Mas prestem atenção, se for decretado esse prolongamento do Estado de Emergência, e mesmo não sendo, haverá muita gente a passar dificuldades. Sejamos solidários. A vida passa, no fundo tudo passa, o que fica é o que somos e o que imaginamos ser, e isso é, o melhor de nós mesmos. Cuidem-se, fiquem em casa.

Armindo Pires – Lisboa

Deve ser prolongado sim

Armindo Pires

Penso que as razões que levaram o PR e demais entidades a declarar o Estado de Emergência (uma exceção prevista na CR) mantém-se logo não faz sentido ser levantado para não ser contraproducente.

Se a nível sanitário tem-se notado alguma estabilização do vírus no que refere à sua propagação, ainda estão aparecendo casos suspeitos além de eventuais assintomáticos que possam estar no meio da população, não se sabe onde.

Claro que num país como o nosso é complicado certas restrições, por que vivemos da dinâmica entre as ilhas em todos sentidos, mas convém ver este momento como algo vital, para depois ganhar o tempo perdido.

Obs.: As autoridades que acompanham a situação deve ter mais noção da realidade, se entenderem manter o EE, mas com alguma flexibilidade já é outra história.

No meu entender tem que ser prolongado.

Orlando Rodrigues – Praia

Deve ser renovado pelo mesmo período, sem exceção de nenhuma ilha

Orlando Rodrigues

Penso que sim, o estado de emergência deve ser renovado pelo mesmo período, sem exceção de nenhuma ilha, porque acredito que a situação epidemiológica em Cabo Verde só se manteve relativamente estável, até agora, por causa das medidas de restrição tomadas em conformidade.

Penso, no entanto, que os poderes públicos, com recurso aos meios de repressão à sua disposição (polícias e Forças Armadas), devem ser mais incisivos do que até aqui na imposição das medidas de contenção. O Estado também deve dar uma atenção maior à famílias mais vulneráveis, flexibilizando os procedimentos de acesso às ajudas sociais aprovadas.

Uma atenção especial também deve ser dada ao abastecimento do mercado e ao controlo dos preços, para se evitarem a especulação e o açambarcamento, que podem vir a tomar uma dimensão crítica à medida que a situação epidemiológica vier a piorar, como se estima que irá acontecer a partir do estudo recentemente apresentado, segundo o qual Cabo Verde deverá ter cerca 39.000 pessoas infetadas e registar aproximadamente 400 óbitos até Julho.