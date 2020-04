Fake News: Projeções apontam para 39 mil casos e 430 mortes em Cabo Verde até julho – c/vídeo

A notícia divulgada por vários órgãos de comunicação e com grande repercussão nas redes sociais com o título “Projeções apontam para 39 mil casos e 430 mortes em Cabo Verde até julho” é uma fake news.

Por outro lado, pode-se considerar que a frase foi retirada do contexto e não se publicou o que autor do estudo disse antes de proferir a frase: “Projeções apontam para 39 mil casos e 430 mortes em Cabo Verde até julho”.

No vídeo, de parte da apresentação, que publicamos pode-se ouvir o autor, de forma enfática, pelo menos três vezes, a dizer: “Projeções apontam para 39 mil casos e 430 mortes em Cabo Verde até julho, este seria o cenário se Cabo Verde não tivesse tomado as medidas que tomou mas, como tomou essas medidas o cenário que temos é o de hoje”.

O autor apresenta outros cenários, repetindo e assinalando com mudança no tom de voz: “Este seria o cenário se Cabo Verde não tivesse tomado as medidas que tomou, mas como tomou esse modelo não se aplica”. Mas, a maioria optou por não dar importância à frase “Este seria o cenário se Cabo Verde não tivesse tomado as medidas que tomou”, realçando essa chamada de atenção repetidamente salientada pelo autor. Se fosse valorada podíamos ter os seguintes títulos: “Se Cabo Verde não tivesse tomado as medidas que tomou poderia ter 39 mil casos 430 mortos até julho”, ou “medidas de confinamento deletam projeção que apontava para 39 mil infetados”.

Mas confira no vídeo o que o autor de facto disse.