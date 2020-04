Augusto Neves já está em Cabo Verde e encontra-se “bem de saúde”

11/04/2020 15:17 - Modificado em 11/04/2020 15:17

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, que tinha viajado, no decurso do mês de Março, para Portugal para a realização de exames complementares, já se encontra no país e está “bem de saúde”. O mesmo deverá regressar às suas funções brevemente.

Garantia dada pelo presidente-substituto da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins, em conferência de imprensa realizada hoje em Mindelo, onde realçou o bom estado de saúde do autarca mindelense, que está assim de regresso a Cabo Verde.

“O presidente está muito bem. Está de boa saúde. Chegou num dos voos de repatriamento e está a cumprir a quarentena na Praia mas, eu considero que brevemente ele estará cá connosco”, avançou.

De salientar que Augusto Neves, foi inicialmente internado no Hospital Baptista de Sousa, no dia 08 de Março devido a uma indisposição, tendo depois seguido viagem no dia 18 de Março para Portugal, para a realização de exames complementares que não se realizam em Cabo Verde.

Rodrigo Martins, no entanto não avançou uma data exacta para o regresso do edil Augusto Neves ao activo.