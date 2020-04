CM de São Vicente cancela Festival da Baía das Gatas, Carnaval de Verão e Festas de romarias

A edilidade mindelense anunciou hoje o cancelamento de todas as actividades culturais programadas até ao final de Agosto, com destaque para o Festival Internacional de Música da Baía das Gatas, o Carnaval de Verão e Festas de romarias.

A informação foi avançada hoje, em conferência de imprensa, pelo presidente-substituto da Câmara Municipal Rodrigo Martins. Este avançou que as verbas destinadas as esses eventos culturais, avaliadas em cerca de 40 mil contos, serão canalizadas para áreas e projectos de intervenção social em curso e futuros projectos.

“Mais de 1.400 famílias foram contempladas de uma forma organizada e que resulta das informações de importante instrumento científico de gestão e faço questão de realçar o cadastro social único que já conta com 4.728 agregados familiares inscritos, o que significa 17 mil membros. Podem estar cientes que iremos responder da melhor forma possível à demanda, fruto das parcerias há muito firmadas pela Câmara com diversas empresas e outras instituições que tem apoiado fortemente os projectos sociais levadas a cabo e reforçadas neste momento, de forma adequada, articuladas e científica” revelou Rodrigo Martins.

Já no que toca ao sector privado, o presidente-substituto garantiu que a retoma económica será “lenta e imprevisível” em alguns sectores e por isso a edilidade já avançou com algumas medidas para estimular este sector e retomar a atividade na normalidade. “Neste sentido, a Câmara Municipal de São Vicente, deliberou perdoar os juros de mora, vencidos e inerentes ao pagamento de impostos e taxas e licenciamentos comerciais até ao final deste ano” salientou.

Nisto, assegurou que serão analisados as amortizações das dívidas para com a edilidade que permite às pessoas e às empresas a liquidação das suas dívidas em prestações. “É de realçar que consoante a evolução da pandemia, que almejamos ultrapassar o mais breve possível, apresentaremos novas medidas no quadro das competências municipais de incentivo à economia local e que contribuem para mitigar os efeitos do covid-19” frisou Rodrigo Martins.