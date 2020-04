Casos suspeitos de covid-19 em São Vicente deram resultados negativos

11/04/2020 12:10 - Modificado em 11/04/2020 12:10

Os dezoito casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus em São Vicente, deram todos negativo, informou na manhã deste sábado o Ministério da Saúde.

A informação foi avançada através de uma nota de imprensa enviada ao NN, onde o Ministério da Saúde dá conta ainda de que todos o outros casos suspeitos identificados nos últimos dias, tanto na ilha de São Nicolau (1), Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia (1), Boa Vista (2), Cidade Velha (1) e Fogo (1) deram resultados negativos.

De recordar que na quinta-feira, a Delegacia de Saúde de São Vicente enviou 18 amostras de casos suspeitos relacionados com o primeiro caso confirmado de covid-19 na ilha. Foram amostras de 18 das 30 pessoas que estão em quarentena obrigatório tanto no Hotel Don Paco como no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol.