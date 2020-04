O Estado de Emergência deve ser mantido? Não!

11/04/2020 00:18 - Modificado em 11/04/2020 00:18

Num momento em que o Presidente da República iniciou os contactos para decidir se prolonga ou não o Estado de Emergência e o Governo diz que é cedo para falar no assunto, o NN convidou vários cidadãos cabo-verdianos a darem a sua opinião sobre o assunto. Isto, por que a nossa opinião também conta!

Publicamos, também, a opinião dos cidadãos que optaram por fazê-lo por escrito. Neste caso a opinião de Alcindo Amado, de São Vicente e Mário Paixão, do Sal. Ambos, por razões diferentes, defendem que o Estado de Emergência não deve ser mantido.

Alcindo Amado

Alcindo Amado: A realidade socioeconómica de Cabo Verde não permite paralisar o país por muito tempo.

Ventila-se a hipótese de se prolongar o Estado de Emergência. Discordo plenamente, pelo facto da disseminação viral do covid-19, em Cabo Verde, ter-se revelado bastante insignificante, e aparentemente sob controlo.

O estado de emergência constitui uma rara excepção. Não podemos cair na tentação de generalizar uma medida, que per si já é bastante excessiva.

Por outro lado, a realidade sócio-económica de Cabo Verde não permite paralisar o país por muito tempo. A maioria da população começa a ter problemas de sobrevivência, e o Estado não tem condições de garantir nada a essa gente.

A Polícia Nacional, sem preparação para lidar com situações do género, tem vindo a aproveitar-se da situação para aterrorizar os cidadãos. Tem-se vindo a verificar que alguns agentes da PN se têm demonstrado autoritários, sem capacidade de dialogar, julgando que o estado de emergência substitui o Estado de Direito.

Generalizar esta medida poderá induzir comportamentos contrários à Constituição da República.

Mário Paixão

Mário Paixão : O Estado de Emergência deve terminar

De notar que a configuração territorial do país, a fraca densidade populacional, a inexistência de focos de infecção localizados justificam o não alargamento do estado de emergência. Na minha opinião deve terminar. Porquê? Até o dia 17 saber-se, com clareza, se houve ou não transmissão comunitária. Não havendo, não faz sentido a manutenção do confinamento social e circulação de pessoas entre as ilhas. O governo e as autoridades sanitárias poderão, sim, impor cordões sanitários lá onde se revelar necessário. A normalidade social deve ser acompanhada da económica para que as empresas e as famílias tenham rendimentos para subsistir. As ligações com o exterior também devem ser retomadas caso a caso, numa base de concertação bilateral e harmonização de procedimentos.

Se quiser dar a sua opinião envie um vídeo ate 2 m respondendo a seguinte questão :

Acha que o estado de emergência deve terminar no dia 17 ou ser prolongado?

Justifique a sua resposta.

Envie o vídeo para noticiasdonorte.cv@gmail.com

Pagina do Facebook / Messenger : noticias do norte

Whatsap : Eduino Santos ( 999 5678)