ASA vai suspender contratos de trabalho e suprimir subsídios e regalias a alguns trabalhadores

10/04/2020 17:34 - Modificado em 10/04/2020 17:34

Os postos de trabalho que não podem ser suspensos são os que estão ligados a atividades criticas e não podem parar.

O Presidente do Conselho de Administração da ASA, Aeroportos e Segurança Aérea, Jorge Benchimol Duarte, diz que a suspensão de alguns contratos de trabalho, neste momento, é para garantir que daqui a três/quatro meses todos os postos não estejam em risco.

Em entrevista a RCV, Jorge Benchimol explica que a ASA vai aderir temporariamente ao regime simplificado de suspensão de contratos de trabalho, nos termos que o Concelho de Administração vai definir. “Haverá uma parte dos trabalhadores que vão estar abrangidos por este regime e terão 70% do salário garantido, onde vai ser pago 35% pela ASA e os restantes 35% pelo INPS.

O PCA da empresa de segurança aérea do país justifica, alegando que os aeroportos não têm atividade e não há negócio. Com isso, também, a não tem faturação e recebimento. “A ASA e a CV Handling, não estão a faturar”, explica.

Além destas suspensões, que garantiu serem temporárias, vai haver ainda a supressão de um conjunto de subsídios e regalias que o pessoal tem e que nesta fase vai deixar de existir. “Tudo o que estamos a fazer é de caracter temporário e tem como objetivo garantir esta “travessia no deserto”, sem negócio e exige da empresa um esforço adicional e também dos trabalhadores”, afiança este responsável que assegura que se estas medidas não forem tomadas agora “estaremos a pôr todos os postos de trabalho em risco dentro de três a quatro meses”.

Jorge Benchimol, avança ainda que neste momento, existem poucos voos e que são exclusivamente de emergência, devidamente autorizados pelo governo e pelo regulador, pelo que esses voos não representam qualquer negócio para a empresa.

“O tecido oceânico da ilha do Sal esta reduzido a menos de 10% de atividade em relação ao ano passado, e isto coloca a empresa numa situação de ter de tomar medidas que façam com que a estrutura, pesada, porque os aeroportos tem de funcionar e de ter prontidão garantida para voos que possam garantir, a estrutura montada, recursos humanos” e “tudo isso faz com que tenhamos uma estrutura muita pesada, sobretudo difícil de suportar quando não temos negócio”, lamenta.

Portanto estas medidas na redução nos gastos da estrutura, caso contrario “haverá uma rutura de tesouraria e a empresa não estará em condições de pagar aos fornecedores e nem os salários”.

A ideia, conforme salvaguardou é garantir o máximo os postos de trabalho e com isso preparamos para o momento da retoma. “A tesouraria da empresa não vai poder aguentar eternamente sem faturar e receber, e isto é claro para todos.A ASA – Aeroportos e Segurança Aérea – é a empresa pública concessionária geral dos aeroportos e navegação aérea. Tem sob a sua responsabilidade os sete aeroportos e aeródromos do país, é detentora de 100 por cento do capital da CVHandling. Tem mais de 550 trabalhadores, que somados aos 460 funcionários da CVHandling totalizam pouco mais de 1000 postos de trabalho. De acordo com o relatório e contas de 2018, os aeroportos do país registaram um recorde histórico de mais de 2,7 milhões de passageiros em 2018, levando a faturação da empresa pública a disparar para quase 56 milhões de euros.