COVID-19 : Paciente chinesa já não apresenta sintomas

10/04/2020 15:09 - Modificado em 10/04/2020 15:09

O Delegado de Saúde de São Vicente, revelou que a paciente chinesa, até agora o único caso positivo de COVID-19 em São Vicente, internada no HBS no dia 27 de marco, com o diagnostico de pneumonia atípica, já não apresenta sintomas associados ao vírus.

“É uma doente que está tendo uma evolução rápida” – disse, remetendo mais detalhes sobre o estado de saúde da paciente para a conferência de imprensa de hoje, do Diretor Nacional de Saúde, sobre o ponto de situação da covid-19 no país.

A confirmarem-se estas informações do Delegado de Saúde de São Vicente, este é o quarto caso de infeção no país em que os pacientes após tratamento médico deixaram de ter sintomas. O mesmo se passou como o trabalhador do Hotel Riu Karamboa, que também já não apresenta sintomas. A acrescentar o caso da cidade da Praia onde o paciente já foi considerado recuperado e a companheira, embora tenha testado positivo, nunca apresentou sintomas.