BCA prorroga por dois meses prazo dos cartões de débito e de crédito

10/04/2020 00:28 - Modificado em 10/04/2020 00:28

Os referidos cartões terão, desta forma, a sua validade prorrogada até 31 de maio de 2020 ou 30 de Junho de 2020, conforme for o caso.

Uma medida, que vai de encontro, conforme o Banco Comercial do Atlântico, no âmbito do estado de emergência vigente, e portanto decidiu prorrogar a data de expiração de todos os Cartões de Débito e de Crédito, cujos prazos expiraram no passado mês de março ou que vão expirar em abril, por um período de 2 (dois) meses.

O BCA, assegura que esta medida pretende “assegurar a disponibilidade de serviços considerados essenciais, garantindo ao mesmo tempo a segurança dos nossos clientes, quem temos recomendado para evitarem a deslocação às Agências”.

E são abrangidos por esta medida todos os Cartões de débito e de crédito do BCA, nomeadamente, os Cartão de Débito BCA Vinti4, Cartão Pré-pago BCA VISA Flex, Cartão BCA VISA Classic e Cartão BCA VISA Gold.