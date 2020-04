Embaixadas e consulados continuam a acompanhar casos de Covid-19 nas comunidades cabo-verdianas

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, garante que o governo de Cabo Verde vem acompanhando com preocupação a evolução da pandemia do SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19, e o seu impacto nos diferentes países de acolhimento de comunidades cabo-verdianas, as quais vêm sofrendo as consequências inevitáveis da complexa e imprevisível situação sanitária, económica e social a que se assiste ao nível global.

Neste sentido, afiança que este acompanhamento vem sendo assegurado essencialmente através das embaixadas, consulados de carreira e consulados honorários de Cabo Verde, que continuam a trabalhar em estreita colaboração com as associações cabo-verdianas nesses países.

E, de devido ao contexto atual, os desafios são acrescidos, o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, reconhece, “saúda e encoraja a ser prosseguido, sobretudo no que respeita à contínua sensibilização dos nossos concidadãos quanto à necessidade do rigoroso cumprimento das leis”, regulamentos e recomendações das autoridades competentes relacionadas com o combate contra esta pandemia.

Neste momento, o MNEC regista “com pesar” os casos de falecimento ocorridos nas “nossas comunidades” em França (2), Holanda (4), Portugal (1), Espanha (1) e nos Estados Unidas da América (4).

E em nome do governo, apresenta, as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, manifestando-lhes a sua total solidariedade diante da perda dos seus entes queridos.

Aos cabo-verdianos infetados e em tratamento “vão os votos de que tenham uma rápida e completa recuperação, mantendo firme a esperança no regresso ao convívio com os seus familiares e amigos”.