Estado emergência: O pânico como conselheiro – Opinião

9/04/2020 23:49 - Modificado em 9/04/2020 23:49

O Presidente da República anunciou que iniciou os contactos para determinar se prolonga o estado de emergência. Fez o anúncio, de forma ligeira, como se fosse algo normal e não excecional e grave. Mesmo, nestes tempos, que restringir os direitos dos cidadãos com o pânico como conselheiro tenha se tornado banal. Uma medida que restringe os direitos e liberdades dos cidadãos é grave: O neto não poder abraçar o avô é doloroso, o filho não poder ir ao enterro do pai ou da mãe é uma dor nunca imaginada, abandonar os nossos que estão doentes sem o amparo do nosso carinho é uma tragédia. As ilhas isoladas, famílias separadas. Este estado de coisas só pode ser mantido por perigos, ameaças maiores do que a perda desses direitos.

Desta vez, o PR precisa ter mais do que o pânico como conselheiro. Mormente, tratando-se de um cidadão que sempre pugnou pela defesa e liberdade dos direitos fundamentais. Isto quando temos a certeza, felizmente, que o vírus é transitório.

Edward Snowden recorre à sua própria história para revelar como o pânico pode ser enganador. Para ele, a questão é simples: a racionalidade sai quando o pânico entra; e o injustificável parece uma forma legítima de nos proteger”. Defende que “é crucial ter em mente a perspetiva de que numa sociedade livre um vírus é perigoso, mas a destruição de direitos é fatal. É algo permanente que não voltamos a ter. Se temos um direito pelo qual fizemos uma revolução ou se fez um movimento, que demorou 100 anos de esforço para conquistar e depois o perdemos num momento de pânico – essa é uma ligação com o 11 de Setembro, onde nasceu o Patriotic Act e a vigilância em massa.”

Apesar das proclamações que a democracia em Cabo Verde não está suspensa, não é verdade. Está suspensa! As garantias dadas que as restrições não continuarão para além do Estado de Emergência não valem nada. Ou valem tanto como o Patriot Act ou vigilância em massa nos EUA. E volto a citar Snowden: “O coronavírus passa, o terrorismo já não é uma grande ameaça, mas as autoridades encontram novas aplicações, novos usos para o poder. E pensam, talvez não tenhamos de abdicar deste poder, talvez possamos passar uma nova lei e torná-lo legal. E já vimos isto acontecer em vários países.”

Mas, os governantes, os nossos incluídos, dizem que depois do vírus tudo voltará a normalidade. Ou seja, daqui a dois ou três meses recomeçamos de onde estávamos ou que “vai passar e vamos ficar bem”. Isso também não é verdade. Resta, ainda, saber que normalidade iremos encontrar.

JUAN LUIS CEBRIÁN, num artigo no ELPais defende que nada vai ficar na mesma. “A batalha civil contra o vírus dura duas semanas ou dois meses (provavelmente o último), o que está se aproximando após a vitória, cujo preço terá que ser contabilizado na vida humana e não nos dados económicos, é uma convulsão da ordem social de magnitudes ainda difícil de conceber. O poder planetário será distribuído de maneira diferente da que conhecemos nos últimos 70 anos. O novo contrato social já começou a ser construído também graças ao uso massivo da digitalização durante o confinamento de milhões de cidadãos em todo o mundo”. Defende ainda que “no novo cenário, a China não será mais o ator convidado, mas o principal protagonista. …Essa nova ordem mundial deve levantar sérias questões sobre o futuro da democracia e o desenvolvimento do capitalismo. Também sobre o significado e o exercício dos direitos humanos, tanto proclamados como pisoteados em todo o mundo”.

Podemos continuar a pensar que em Cabo Verde voltaremos ao estado de partida? Que as liberdades e garantias do cidadão estão asseguradas? O problema é tão grave que uma das personalidades mais respeitadas no campo do Direito, o professor Luigi Ferrajoli, fala em “elevar um constitucionalismo planetário, uma consciência geral do nosso destino comum, porque isso também exige um sistema comum de garantias dos nossos direitos e de nossa convivência pacífica e solidária”.

Não vamos voltar à normalidade. O que existia já não existe. Os populistas dizem que esta é a sua hora. Os nacionalistas caducos e rançosos batem palmas com a expulsão dos estrangeiros. A luta pela democracia e defesa de direitos conquistados em mais de 100 anos vai ser dura. Por isso, o pânico não pode continuar a ser o conselheiro do lado dos que defendem que a hora é da democracia. O vírus é perigoso, mas matar a democracia por causa do vírus será, certamente… fatal .

Eduino Santos