Câmara Municipal garante que trabalhos de desinfeção em São Vicente estão a decorrer a “bom ritmo”

9/04/2020 20:25 - Modificado em 9/04/2020 20:25

O vereador responsável pela proteção civil de São Vicente, José Carlos da Luz, garante que os trabalhos de desinfeção levados a cabo em São Vicente, estão a progredir a um “bom ritmo”, devido a forma como as pessoas têm colaborado com as autoridades. Por outro lado, o vereador pede o apoio de mais empresas em termos da oferta de produtos desinfetantes.

Os trabalhos de desinfeção em São Vicente, no âmbito da contingência para controlar a propagação da covid-19, iniciadas na segunda-feira, 06, em conjunto pela Câmara Municipal, Delegacia de Saúde, Forças Armadas e Polícia Nacional, decorreram até esta quinta-feira em várias artérias da cidade do Mindelo.

Nesta quinta-feira, como nos garantiu José Carlos da Luz, foram abrangidas entre outros, a Rua Sodade, Alto Miramar, frente do Hospital Batista de Sousa, Ilha de Madeira (Ribeira Bote), Praça Estrela e a Rua de Praia.

“Estamos muito satisfeitos pela forma como as pessoas têm colaborado connosco nas suas comunidades, porque entendem que é um trabalho que é necessário ser feito, para darmos combate à difusão da covid-19 na ilha” enalteceu José Carlos da Luz.

O mesmo agradece o apoio em lixívia que já receberam da Cintila e da Bento Sa., produto essencial composição da solução utilizada na desinfeação. No entanto, o vereador pede a colaboração de mais empresas, salientando que, por ser um trabalho a ser feito em todas as zonas da ilha, carece de uma grande quantidade de produtos.

Para já, José Carlos da Luz, afirma que os trabalhos vão sofrer um interregno nesta sexta-feira, mas serão retomados no sábado, 11, com foco nos locais do centro da cidade onde quase todos os dias existe maior frequência de pessoas, como a frente dos bancos e paragens de autocarros. Monte Sossego também será alvo da campanha já neste sábado, adiantou.