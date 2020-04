São Vicente regista mais seis casos suspeitos de covid-19

9/04/2020 19:59 - Modificado em 10/04/2020 00:19

Desses casos suspeitos, quatro são contactos ligados ao Hospital Batista de Sousa, e ainda um relacionado com a clínica privada que atendeu a cidadã de nacionalidade chinesa diagnosticada com covid-19, na passada sexta-feira.

A informação foi avançada em conferência de imprensa pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia, sobre o ponto de situação do covid-19 no país. A estes seis casos juntam-se os dois anunciados ontem pelo DNS. Um profissional de saúde e um utente.

Correia, garantiu que a procura dos contactantes na ilha de São Vicente está a avançar todos os dias, motivo este que levou ao reforço com mais uma técnica de saúde, que se encontra na ilha desde terça-feira, 07. “Vamos atrás de todos os contactos e identificar o máximo dos que tiveram contacto com o caso positivo” salientou o DNS.

Sobre o resultado dos testes, Correia, assegurou que serão conhecidos no final do dia de hoje, ou mais tardar na manhã desta sexta-feira, visto que as amostras seguirão viagem ainda hoje num voo que sairá de São Vicente rumo à capital do país.