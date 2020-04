DNS alerta que várias pessoas que saíram da quarentena nos hotéis não estão a cumprir com as recomendações dos técnicos de saúde

9/04/2020 19:51 - Modificado em 9/04/2020 19:51

A Direção Nacional de Saúde, alertou hoje para o facto de diversas pessoas que saíram de quarentena dos hotéis, sobretudo os que vieram do exterior, não têm obedecido as recomendações transmitidas pelos técnicos de saúde, no sentido de ficarem confinadas em suas casas e respeitarem o estado de emergência em vigor no país.

Artur Correia fez esta chamada de atenção durante a conferência de imprensa diária que serve para se fazer o ponto de situação do covid-19 no país. Fez o apelo para cumprirem à “risca todas as recomendações” e que no caso de infrações, quem tenha conhecimento de tais procedimentos que as denunciem às autoridades policiais.

“Peço que cumpram com estas responsabilidades de cidadania, portanto, que fiquem confinados nas suas residências. Obedecer o máximo possível, porque é muito importante sobretudo para as pessoas que vieram do estrangeiro. Terá de haver o cumprimento do tempo suficiente e necessário, mesmo que seja um sacrifício, isto em benefício da saúde familiar, da comunidade e de todos os cabo-verdianos” materializou.