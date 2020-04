Fogo regista caso suspeito de infeção por Covid-19

9/04/2020 15:16 - Modificado em 9/04/2020 15:16

Uma mulher de 80 anos, residente no município de Santa Catarina do Fogo, encontra-se hospitalizada desde a noite de quarta-feira, no espaço de isolamento, por possíveis sintomas de infeção por covid-19.

Conforme o director do Hospital regional São Francisco de Assis, Evandro Monteiro, que falava a Rádio Pública, a mulher teve contacto com uma pessoa que veio dos Estados Unidos da América. A mesma apresenta sintomas respiratórios e tosse esporádica pelo que foi isolada.

O mesmo sustentou que recolhidas as amostras, estas seguiram viagem na manhã de hoje para o Laboratório de Virologia na cidade da Praia, para a realização de teste de despistagem de covid-19. Mas, de acordo com Evandro Monteiro, a mesma vai ser submetida a exames de radiografia, eletrocardiograma e outros exames, que se realizam a nível local, para a avaliação do seu estado de saúde.

De acordo o director do hospital regional, foi respeitado todo o protocolo exigido para situações do género e que a paciente está “estável neste momento”.

Neste momento são nove as amostras de casos suspeitos à espera de resposta, sendo cinco da ilha da Boa Vista, duas de São Vicente, uma de São Nicolau e uma do Fogo.