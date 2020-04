Álcool gel estará disponível no mercado nacional na próxima semana – Emprofac

9/04/2020 00:45 - Modificado em 9/04/2020 00:45

Um dos produtos mais procurados nas farmácias do país, o álcool em gel, que neste momento, não existe disponível para venda, assim como álcool etílico. As máscaras de proteção também se encontram esgotadas. Produtos esses muito procurados devido a pandemia do novo coronavírus.

Tendo em conta essa situação, o presidente do Conselho de Administração da Emprofac, Gil Évora, garantiu esta quarta-feira, que esse material está a ser feito no país e que, a partir da próxima semana, a Inpharma irá duplicar a sua produção para reforçar o stock para que o país não tenha problemas em relação à sua comercialização.

Declarações feitas à margem da chegada ao país do voo sanitário, na tarde desta quarta-feira à Cidade da Praia, com seis toneladas de medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) vindos de Portugal, no aparelho A321 Neo da Sata – Azores Airlines.

“Chegaram neste voo vários tipos e medicamentos para várias patologias, estamos a pretender reforçar o nosso stock, porque no futuro, como estamos a prever, poderemos vir a ter alguns problemas de abastecimento de alguns tipos de medicamentos relativamente a algumas patologias”, disse.

E, segundo este responsável, o país estará totalmente abastecido de medicamentos e EPI até ao final do mês.

Entretanto, fez saber que no que se refere aos equipamentos de proteção individual, não foi possível trazer nesse voo sanitário as máscaras, isto porque, justificou, neste momento, Portugal também enfrenta problemas de abastecimento do mercado.

Segundo este responsável, o pedido foi feito pelo Ministério da Saúde e pela Emprofac para abastecer as estruturas hospitalares e também as farmácias privadas e visa garantir o reforço do stock do país de medicamento para várias patologias e de EPI, isto, no momento em que o país e o mundo enfrentam a pandemia do novo coronavírus.

Assim, tendo em conta o encerramento das ligações aéreas devido a covid-19, o Ministério da Saúde e a Emprofac, além de garantir a realização deste voo sanitário, preveem ainda a chegada no dia 24 de abril, de um avião cargueiro vindo da China com medicamentos e EPI, afiançando que até ao final do mês o país “estará totalmente abastecido”.

“Fizemos o que muitos países europeus estão a fazer, fomos diretamente à fonte e neste voo, que vem diretamente da China, vem material que está a ser adquirido diretamente pelo Banco Mundial, e em termos de máscaras, o Ministério da Saúde adquiriu cerca de 500 mil máscaras”, afirmou, ressalvando que a própria Emprofac já encomendou mais 500 mil que virão da China no próximo dia 24.