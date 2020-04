Datas mostram a impossibilidade do técnico do hotel ser o paciente zero em São Vicente

9/04/2020 00:31 - Modificado em 9/04/2020 01:07

Novos dados recolhidos por este online mostram a impossibilidade, dentro do que se tem como certo na transmissão do novo coronavírus, do técnico de manutenção do Hotel Riu Karamboa ser o paciente zero de São Vicente e muitos menos que tenha chegado infetado a São Vicente. Isto tendo em conta que todos os médicos e cientistas defendem que o vírus tem um período de incubação de 14 dias.

O técnico de manutenção, que tem família em São Vicente, chegou à ilha no dia 18 de fevereiro e saiu do Mindelo no dia 14 de março. Não no dia 19 de março, como foi adiantado pelo jornalista da RCV e que não mereceu o desmentido do Diretor Nacional da Saúde, e levou este a admitir que o técnico de manutenção poderia ser o paciente zero em São Vicente.

O facto é que o jovem passou 25 dias em São Vicente. Tendo em conta o tempo estimado para a incubação do vírus é pouco provável que ele tenha chegado infetado na ilha. Admitir essa possibilidade remota levaria a colocar na mesma situação todas as pessoas que estiveram em São Vicente nesse mesmo período. E foram milhares. O certo e que ninguém da família ou dos contactos do técnico em São Vicente apresentaram sintomas.

Poderá ter sido infetado em São Vicente? Ele saiu do Mindelo no dia 14 de março. Saiu de barco e fez uma escala no Sal, onde esteve com familiares e com a namorada. Até hoje nenhum dos contactos que manteve depois de sair de São Vicente apresentou sintomas e já la vão 26 dias.

Retomou o trabalho no Hotel Riu Karamboa no dia 16. No dia 19 foi confirmado o caso positivo do cidadão inglês que estava hospedado nessa unidade hoteleira. No dia 20 entra em quarentena com todos os trabalhadores do hotel. No dia 28 de março, passados doze dias de retomar o trabalho testou positivo para Covid-19, ainda dentro do período estimado para a incubação