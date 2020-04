Boa Vista: Os 210 funcionários do Hotel Riu Karamboa ainda estão à espera dos testes de despiste do Covid-19

8/04/2020 23:57 - Modificado em 8/04/2020 23:57

“As autoridades decidiram pela realização de testes aos trabalhadores do Riu Karamboa da Boa Vista, dentro de uma semana, nunca antes”, declaração do ministro da Saúde e da Segurança Social, na segunda-feira, 30 de março, alegando na altura que os testes de despiste da COVID-19 seriam realizados na altura apropriada, para garantir a “fiabilidade dos resultados”.

Acontece que, passados nove dias, desta promessa os funcionários ainda aguardam pela realização dos testes, quando, os 107 trabalhadores do Hotel Riu Palace, que estavam isolados no hotel há 16 dias, desde que surgiu o caso positivo de coronavírus de uma cidadã holandesa que estava hospedada nesse hotel , foram liberados depois de atingiram o período da quarentena estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para saírem, os funcionários não foram submetidos a testes, foi feito uma avaliação médica a todas as pessoas que estavam no interior do hotel, realizada por um coletivo de médicos e enfermeiros.

Os funcionários do Hotel Karamboa já estavam em quarentena há 12 dias, depois de serem detetados dois casos da COVID-19, quando voltou a ser detetado umo novo caso positivo do novo coronavírus no hotel, a um técnico de manutenção.

A garantia foi dada na pelo ministro cabo-verdiano da Saúde, Arlindo do Rosário, depois de os trabalhadores denunciarem a situação num vídeo publicado nas redes sociais, no domingo, 29 março, onde reivindicavam a realização de testes.

Os funcionários, após ficarem a saber pela comunicação social, sobre a data a ser realizada os testes, e de aguardarem este tempo, voltam a questionar, para quando a realização dos testes, ou se os iam manter mais tempo em quarentena.

“Se ficarmos calados, eles não fazem nada”, disse ao NN, uma fonte deste online que se encontra no hotel em quarentena e falou em nome dos colegas.

Por isso voltam a pedir a realização do despiste do coronavírus, na data prometida pelo MS, e que depois disso, todos os funcionários deveriam ficar livres.

O país já entrou na segunda semana do estado de emergência, contabilizando sete casos de infeção por Covid-19 e uma morte. Destes casos positivos, quatro são na ilha da Boa Vista, dois na Cidade da Praia e um em São Vicente.

E ainda existem oito casos suspeitos e centenas de pessoas em quarentena. Neste momento, o país tem capacidade para realizar três mil testes rápidos de Covid-19.