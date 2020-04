Mais de 200 pessoas saem de quarentena obrigatória nos hotéis da Praia e do Sal

8/04/2020 23:36 - Modificado em 8/04/2020 23:38

Depois de 14 dias em quarentena obrigatória em hotéis da cidade da Praia e na ilha do Sal, mais de 200 pessoas que regressaram ao país vindos de países afetados pela pandemia do covid-19, foram liberadas pelas autoridades sanitárias, após habituais procedimentos de avaliação, pelo que se encontram bem de saúde.

Na cidade da Praia foram no total 221 pessoas que saíram da quarentena em duas unidades hoteleiras, sendo um grupo com 102 pessoas e outro com 119. Conforme informações das autoridades sanitárias os mesmos não apresentam sintomas da covid-19.

Já na ilha do Sal várias pessoas também deixaram as unidades hoteleiras em Santa Maria onde estavam a aguardar pelo período de 14 dias de quarentena. Neste momento já não existem pessoas em quarentena obrigatória nesta ilha, onde 40 pessoas oriundas de outras ilhas do país estão em quarentena domiciliária.