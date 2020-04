Profissional de Saúde entre os dois casos suspeitos de São Vicente

A informação foi avançada pelo Director Nacional de Saúde, em conferência de imprensa, afirmando que para além deste profissional de saúde, está um utente na lista de casos suspeitos e à espera do resultado das amostras.

Artur Correia, no entanto, não revelou se este profissional de saúde trabalha no Hospital Batista de Sousa ou na Clínica Privada Medicentro, onde a cidadã chinesa, primeiramente, se dirigiu para a realização de uma consulta. Sobre o utente a mesma fonte também não revelou mais detalhes.

No que toca ao inquérito para apurar o que falhou no processo da mulher de nacionalidade chinesa que deu positivo para covid-19, Artur Correia, esclareceu que já foi constituída a equipa do inquérito que vai ser realizado pela Entidade Reguladora da Saúde (ERIS), e que já está em vias de entrar em funcionamento. “Rapidamente vai levantar os dados e ver se houve ou não falhas. E havendo será necessário corrigir. O resultado do inquérito vai nos dizer como é que as coisas correram” salientou.