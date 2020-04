Covid-19: Cabo Verde sem novos casos positivos pelo quinto dia consecutivo

O país registou hoje mais 24 horas sem novos casos positivos de covid-19, mas estão para análise 8 amostras, provenientes das ilhas da Boa Vista, São Vicente e São Nicolau, conforme assegurou o Director Nacional de Saúde, em conferência de imprensa, realizada na cidade da Praia.

Porém, Artur Correia, avançou que as oito amostras que vão ser analisadas no laboratório de virologia na cidade da Praia, são cinco da ilha da Boa Vista, dois de São Vicente e um de São Nicolau. Este último foi evacuado ontem e está isolado no Hospital Batista de Sousa (HBS).

O DNS avançou que neste momento já foram realizados cerca de 100 testes de despistagem de Covid-19, nas quais sete deram positivo. Sendo que quatro desses vieram do estrangeiro e três ligados diretamente a um caso do estrangeiro. “Temos aquela nuance que não está esclarecida que é o caso de São Vicente (chinesa) mas, provavelmente, também estará ligado ao estrangeiro. Ou seja, temos quatro casos importados e três diretamente ligados a casos importados” referiu.

O mesmo assegurou estar “esperançoso” que não se venham a registar mais casos, frisando que a Covid-19 é uma epidemia “traiçoeira” e que se o jogo está a correr bem até ao momento, poderá também sofrer uma “reviravolta” a qualquer momento. “Esse é o nosso foco e vamos continuar na luta”.

Sobre o estado de saúde dos pacientes infetados com covid-19 no país, frisou que o primeiro caso na cidade da Praia, um agente da Polícia Judiciaria, já teve alta, após os dois testes realizados terem dado negativo. Já quanto à mulher do mesmo, a cidadã chinesa em São Vicente e o técnico de manutenção na ilha da Boa Vista, o DNS, garante que todos estão em estado “muito positivo”.