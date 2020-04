Paciente Zero : No «tudo é possível » também cabe o alarme social

8/04/2020 13:20 - Modificado em 8/04/2020 13:20

Tínhamos publicado um artigo que questionava sobre os ritmos de transmissão e a evolução dos casos de COVID-19 em Cabo Verde. Também afirmávamos que as autoridades sanitárias de Cabo Verde, até agora, não explicaram como se processa. Apenas são avançados números de casos ou de casos suspeitos, casos suspeitos que deixam de ser, mas não há uma perspetiva da evolução e nem sabe por que se passa de um número para outro, como tem acontecido nos outros países. Concluíamos, defendo que a não apresentação de dados científicos, pelo menos técnicos, tem levado a certas “teorias da conspiração” no sentido que “O governo não está a dizer tudo”.

E ontem o DNS, Artur Correia, na conferência de imprensa serviu «um prato cheio» para as teorias da conspiração ao confirmar que o técnico de manutenção infetado com covid-19 e que estava em quarentena no hotel Rio Karamboa, na ilha da Boa Vista, caso detetado no passado dia 28 de março, esteve em São Vicente um dia antes de ser decretado a quarentena na ilha da Boavista , no dia 20 de Março. E admitiu que «Questionado se este poderá ter sido o caso zero em São Vicente, Artur Correia vincou que neste momento todos os cenários são possíveis, na tentativa de tentar compreender como ele teria sido infectado. “De todos os casos positivos temos um historial que nos dá uma ideia de todo o percurso feito, o que nos ajuda a tomar medidas imediatas. Teoricamente, ele poderá ter sido o paciente zero de São Vicente. Tudo é possível, mas, portanto, ainda estamos a analisar todos os dados, dos casos positivos.

Após tudo isso conjugado teremos uma ideia mais clara”. No «tudo é possível» também cabe o alarme que essas declarações sem um suporte técnico e científico vindos do DNS podem causar. Antes tinha informado que o paciente zero poderia ser a filha da paciente chinesa que tinha regressado ao país no dia 27 de fevereiro, também sem uma explicação técnica ou científica. Isto só vem comprovar que não existem dados minimamente científicos para explicar os ritmos de transmissão e a evolução dos casos em Cabo Verde

Vejamos de novo a evolução dos casos de COVID 19 em Cabo Verde com base em factos divulgados

Dia 20 de março confirmou-se o primeiro caso de Covid-19 em Cabo Verde. O paciente é um turista inglês que estava hospedado num resort na Boa Vista.

Dia 21 Um homem inglês, de 56 anos – que viajou com o cidadão inglês de 62 anos, primeiro caso da doença em Cabo Verde – e uma cidadã holandesa, de 60 anos testam positivo

Dia 28 O novo caso na Boa Vista foi confirmado trata-se de um técnico de manutenção do hotel Karamboa, onde esteve hospedado o cidadão inglês que viria a morrer.

No dia 7 de abril o DNS informa que este cidadão esteve em São Vicente e saiu da ilha no dia 19 de Marco e levanta a possibilidade de ele ser o paciente zero nesta ilha. A provar-se esta possibilidade que o DNS levantou teria tido início uma nova cadeia de transmissão que passaria por todas as pessoas em São Vicente que estiveram em contacto com o técnico, os passageiros que viajaram com ele no avião e o que fosse rastreado dos seus movimentos desde que chegou a Boa Vista até ficar de quarentena no Hotel Riu Karamboa, onde, no dia 28 de março, viria a testar positivo para COVID-19 .

O certo é que passados 20 dias – 19 Marco data da saída de São Vicente e hoje 8 de Abril, na Boa Vista não surgiu nenhum caso positivo e em São Vicente apenas surgiu o caso positivo da paciente chinesa, que de acordo com as declarações do ministro da Saúde começou a sentir os sintomas no dia 18 de Marco. O DNS tem que provar com dados científicos ou técnicos ou descartar a hipótese levantada que o técnico de manutenção e a paciente chinesa estão na mesma cadeia de transmissão. Não sendo assim vamos continuar a colocar o técnico na cadeia de transmissão que foi originada pelo cidadão inglês donde surgem dois casos positivos. O seu companheiro de viajem e o técnico do hotel.

Foco no Riu Palace

O caso positivo da cidadã holandesa, que estava no hotel Riu Palace , até agora não originou contágios locais. Os trabalhadores do hotel cumpriram a quarentena e no dia 4 de Abril foram para casa e nenhum apresentou sintomas durante o isolamento. Dos hóspedes que, na altura estavam no hotel partiram para os países de origem e não se tem notícias de casos positivos. A cidadã foi para a Holanda junto com o marido que tinha testado negativo. Tudo indica que não se iniciou uma cadeia de transmissão a partir desse caso positivo.

Com o cordão sanitário imposto na Boa Vista, no dia 20, tentou-se manter os dois focos de transmissão na ilha. Em relação às pessoas que saíram da Boa Vista antes do dia 20 e até hoje, 8 de abril, ainda não foi revelado nenhum caso positivo. A confirmarem- se estes dados fica demonstrado a eficácia e clareza das medidas sanitárias tomadas na Boa Vista.

Primeiro caso importado: o foco da Praia

O segundo foco de infeção ou possível cadeia de transmissão surgiu na cidade da Praia e foi revelado no dia 25 de março. O paciente é um cidadão nacional, de 43 anos, que vive na cidade da Praia e voltou recentemente de uma viagem a França, tendo passado também por Portugal.

No dia seguinte, 26, o teste à esposa do cidadão nacional, de 43, residente na Praia, que foi diagnosticado com coronavírus, também teve resultado positivo. Os testes feitos ás pessoas que estiveram em contacto com a senhora deram todos negativos. No dia 5 de abril o ministro da Saúde e da Segurança Social, anunciou que o funcionário da Polícia Judiciária, na cidade da Praia, que estava infetado com o Covid-19 é o primeiro caso no país a recuperar da doença.

E até hoje, 08 abril, não foi revelado nenhum caso positivo que pode ter sido originado por este foco. Não foram revelados mais casos suspeitos na cidade da Praia. Assim tudo indica que este foco foi controlado ou que quebrou-se a cadeia de transmissão .

Foco do Mindelo

Com os focos da Boa Vista e Praia controlados ou em extinção, dando razão à medida tomada pelas autoridades sanitárias, surge um novo foco na cidade do Mindelo, no dia 4 de abril. O primeiro caso confirmado em São Vicente, uma chinesa de 56 anos, residente há 5 anos no Mindelo. Não teve contacto com qualquer outro eventual caso suspeito e não tem histórico de viagens para fora do país nos últimos tempos.

Neste caso, as autoridades sanitárias não sabem onde surgiu o foco ou quem foi o paciente zero. Tem sido levantada hipóteses, sem base técnica ou cientifica, para explicar o que não se sabe ou não se consegue demostrar. A primeira hipótese levantada pela DNS aponta para a filha do casal, de 18 anos de idade, que esteve de férias na Alemanha e voltou ao país no dia 27 de fevereiro. Desta data ao dia que a mãe apresentou os primeiros sintomas , 18 de marco, são 20 dias. A demostrar-se que essa infeção foi possível nesse espaço de tempo teríamos um problema grave. Nessa data estávamos em pleno Carnaval com ruas, bares, hotéis, tudo lotado e pode-se concluir que poderia haver outros contágios de pessoas que a 27 de fevereiro ainda estavam na ilha? A verdade é que essa hipótese resiste pouco ao facto de apenas uma pessoa nesse espaço de tempo ter apresentado sintomas. A filha do casal testou negativo, mas supondo que possa ser assintomático e que possa ser o paciente zero, as autoridades têm que explicar por que a mãe foi contaminada e nenhum dos colegas e professores do liceu que a jovem frequenta, até hoje, apresentaram sintomas.

A DNS no meio das hipóteses que lança, sem as puder explicar em termos técnicos e científicos, recorre à tese da infeção comunitária que também não consegue explicar bem na improbabilidade que em Cabo Verde tenha sido criado uma cepa do vírus que teve origem na China e depois se espalhou por todo o mundo. Sendo São Vicente uma ilha as pessoas perguntam quem o trouxe, visto que o vírus viaja com as pessoas e as coisas. Portanto ou veio de avião ou de barco .

Estes dados, hipóteses ou desabafos precisam de uma explicação técnica. Por que a cadeia de transmissão se comporta desta forma em Cabo Verde? O que fez quebrar as cadeias de transmissão na Boa Vista e na Praia. Como se explica o estado considerado estável dos infetados locais e sua rápida recuperação. Em apenas sete casos registou-se uma morte é essa a taxa de letalidade do vírus em Cabo Verde?

A estratégia das autoridades sanitárias continua a passar por testar apenas quem apresenta sintomas?