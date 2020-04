Covid-19 positivo em São Vicente: HBS aguarda “com tranquilidade” o decorrer do inquérito para saber se os protocolos foram violados

Em relação ao caso de Covid -19 em São Vicente, o Director de Medicina do Hospital Baptista de Sousa, HBS, assegura que a instituição aguarda com serenidade o inquérito instaurado pelo Ministério de Saúde

Em relação ao caso de Covid-19 em São Vicente, que teve contacto com alguns profissionais de saúde de forma direta, o diretor de Medicina do Hospital Baptista de Sousa, Alcides Gonçalves, em entrevista ao programa da rádio pública “Especial Covid”, garantiu que os dois médicos, sete enfermeiros e dois trabalhadores de serviços gerais de medicina do Hospital que tiveram contacto com a cidadã que testou positivo para o novo coronavírus estão bem de saúde.

Gonçalves assegura que todas as análises feitas deram negativo. “Tudo negativo quanto às análises dos sete que tiveram contacto mais directo com a paciente”.

Neste momento, o responsável afirma, todos estão tranquilos, seguindo as orientações dos serviços sanitários do país.

Quanto aos restantes pede para manterem a tranquilidade e aguardar o término da quarentena no Centro de Estágio e em outras estruturas da ilha.

O objetivo, reforça Alcides Gonçalves, é manter a tranquilidade e serenidade para que possamos conter a propagação e disseminação do Covid-19 no país.