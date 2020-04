COVID-19. Inquérito para apurar responsabilidades no caso positivo em São Vicente tem início esta semana

8/04/2020 00:18 - Modificado em 8/04/2020 00:18

A Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) vai conduzir a investigação, tanto ao Hospital Baptista de Sousa (HBS) como à clínica Medicentro onde a paciente que testou positivo para COVID-19 foi atendida, antes de ser encaminhada para o HBS com o diagnóstico de pneumonia atípica.

Mesmo não havendo voos de ligação entre as ilhas o inquérito deve iniciar-se esta semana, segundo garantia do ministro da Saúde, para averiguar se o protocolo na abordagem nos casos de suspeitos de Covid-19 foi respeitado. É que, segundo o governante, o protocolo foi socializado com todas as estruturas de saúde do país.

No inquérito instaurado, o Ministério da Saúde pretende saber se as medidas tomadas pelos serviços sanitários e as autoridades de saúde foram as adequadas para evitar possíveis riscos de propagação da doença.

Após a direção do HBS, em São Vicente, reconhecer falhas na condução do processo da cidadã chinesa infectada com covid-19, o Ministério da Saúde mandou instaurar um inquérito de apuramento dos factos, para verificar as responsabilidades e as falhas relativas à deteção do caso positivo na ilha.

“A condução do processo manda que essas falhas sejam devidamente apuradas e que, naturalmente, sejam assacadas as devidas responsabilidades. Por isso mandei instaurar um inquérito para o apuramento de todos os factos” disse na altura o ministro da Saúde.

No entanto, a direção do Hospital afirma estar tranquila para esclarecer todas as notícias que têm sido divulgadas na comunicação social e a direção do Medicentro veio dizer que cumpriu como todos os protocolos.