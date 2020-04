Retoma das ligações comercias de São Vicente para Santo Antão

Suspensas desde de sábado 4 de abril, as viagens entre S. Vicente e Santo Antão foram retomadas na segunda-feira, 06 de Março, pelo navio Chiquinho BL.

O deputado do Movimento para a Democracia em Santo Antão, Damião Medina, garantiu ter sido “um bom teste” e que as “autoridades de saúde e proteção civil, estiveram atentos, cumprindo as normas sanitárias”, como a determinação de quarentena obrigatória aos condutores que viajaram de São Vicente para Santo Antão e também a desinfeção das viaturas e cargas.

O transporte de mercadorias entre as ilhas de Santo Antão e São Vicente, foi suspensa pelo Governo, no sábado, 04, devido ao surgimento do primeiro caso positivo de Covid-19 na ilha de São Vicente, registado na sexta-feira.

Com esta retoma, as duas ilhas entram assim, conforme Damião Medina, “numa nova era e dinâmica” das operações marítimas, com uma embarcação de “alta qualidade e conforto a bem da satisfação das necessidades das pessoas e economia do país”

O estado de emergência a vigorar em todo o país, permitia o abastecimento de mercadorias entre as ilhas de São Vicente e Santo Antão, onde diariamente muitos condutores da ilha das montanhas fazem o percurso ida/volta com o fim de abastecer as duas ilhas de produtos agrícolas, assim como outros bens de primeira necessidade.

O aparecimento do primeiro caso positivo de Covid-19 em São Vicente, na sexta-feira, diagnosticado a uma cidadã de nacionalidade chinesa, residente na ilha há cerca de 5 anos, fez com que o Governo suspendesse, provisoriamente, as ligações marítimas de abastecimento de mercadorias entre estas duas ilhas.

O navio “Chiquinho” está licenciado e, conforme o director de operações da Cabo Verde Interilhas, Carlos Dias, assegura que o transporte de cargas vai voltar a normalidade, apenas com algumas restrições, tendo em conta as limitações decorrentes das normas vigentes que nesta altura impedem a empresa de transportar passageiros. Apenas é permitido o transporte de carga.

O processo de licenciamento do navio Chiquinho foi concluído no dia 30 de Abril e vai navegar na rota São Vicente-Santo Antão, ainda que, por enquanto, apenas no transporte de carga.

“Chiquinho” tem capacidade para transportar 450 passageiros e 50 veículos.