Vem aí mais uma super Lua e desta vez chama-se Rosa

7/04/2020 22:19 - Modificado em 7/04/2020 22:19

Na noite desta terça-feira acontece mais um fenómeno lunar raro. É a primeira lua cheia da primavera mas as suas dimensões e a cor são tudo menos habituais.

Foto: DPA/AFP via Getty Images

É a lua mais especial de 2020 e vai ser visível na noite e madrugada desta terça para quarta. Poderá ser vista em todo o seu esplendor a partir do seu nascimento, às 19h32 desta terça-feira, até ao momento em que atinge o seu ponto mais alto e brilhante, às 3h35 de quarta-feira, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa.

O evento deriva de um conjunto de acontecimentos que, ainda que não aconteçam exatamente ao mesmo tempo, não costumam estar alinhados: é a maior e mais brilhante lua do ano, vai estar no ponto mais próximo de maior aproximação à Terra e é a primeira lua cheia da primavera, relacionada com a Páscoa.

A lua, no entanto, não será cor-de-rosa como o nome poderia indicar. O nome é inspirado nas flores do gênero Phlox, nativas dos Estados Unidos e do Canadá, que florescem nesta altura e fazem com que naquela região do globo a cor seja associada ao início desta época. A designação foi criada por algumas tribos americanas e continua a ser popularmente usada quando se fala da lua cheia de abril.

Esta é a segunda Super Lua do ano e não será a última. A próxima poderá ser observada já no dia 7 de maio.

Por Observador