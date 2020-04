Venda de brinquedos sexuais mais do que duplica na Dinamarca

7/04/2020 22:00 - Modificado em 7/04/2020 22:00

Com mais tempo em casa, a procura de brinquedos sexuais na Dinamarca mais do que duplicou, revelou a co-proprietária da maior empresa do ramo nos países nórdicos.

As vendas de brinquedos sexuais mais do que duplicaram na Dinarmaca, após as medidas de contenção para travar o novo coronavírus, que ditam que a população evite sair de casa.

“Faz-me feliz saber que estamos a fazer algo bom durante este tempo difícil, em que as pessoas estão mais vulneráveis”, disse Mathilde Mackowski, uma das co-proprietárias da Sinful – maior companhia de brinquedos sexuais dos países nórdicos – , à Reuters.

Na primeira semana de abril, as vendas subiram para 110% na Dinamarca.

O maior site de análise de brinquedos sexuais do país, Eroti.dk, revelou que o tráfego mais do que triplicou durante este período, em comparação com o período homólogo do ano passado.

Jogos sexuais e brinquedos para casais são os objetos com mais procura.

“Acho que é natural que quando se passa mais tempo em casa, se queira ter um pouco mais de diversão”, disse Mackowski. “É uma altura em que cuidamos melhor uns dos outros e isso também se reflete na nossa vida sexual”, acrescentou.

Todos os dias, a empresa envia cerca de 1.500 embalagens para clientes na Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia.

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, anunciou, esta segunda-feira, os moldes daquela que será a primeira fase da ‘reabertura’ do país após a pandemia do novo coronavírus, que terá lugar imediatamente a seguir Páscoa.

Por NM