Federação Cabo-verdiana de Futebol aponta para Junho a realização das provas nacionais

7/04/2020 19:22 - Modificado em 7/04/2020 19:22

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, salientou, esta terça-feira, que a entidade que superintende o futebol no país espera organizar os campeonatos nacionais em Junho, isto mediante a evolução da situação da pandemia da covid-19 em Cabo Verde.

Mário Semedo fez estas declarações à Rádio Pública, vincando que a entidade vem trabalhando com alguns cenários para a realização de algumas competições nacionais (Campeonato Nacional Sénior Masculino e Feminino, e possivelmente a Taça de Cabo Verde), assim que for suspenso o estado de emergência e as autoridades sanitárias derem luz verde para a realização de provas desportivas.

“Se tivermos uma evolução positiva, como tem acontecido até ao momento, no mês de Junho podemos retomar as provas nacionais. Pode ser Junho ou antes. Isso permitirá aos clubes retomarem os treinos em condições normais e as Associações de Futebol terminarem as suas provas regionais”. enalteceu o líder da FCF.

Para tal, Mário Semedo diz que deverão ser criadas as condições logísticas, designadamente os transportes inter-ilhas, que deverá acontecer quando for levantado a suspensão do estado de emergência em vigor no país. “Isto não depende apenas de nós. Certamente será mais difícil em Junho, visto que tínhamos programado as provas nacionais para este mês de Abril” esclareceu.

Para já o presidente da FCF, garante que a pretensão da entidade é de terminar as provas nacionais deste ano, sejam em Junho ou mais adiante. Mas a sua convicção é que sejam realizadas no mês de Junho, devido a evolução positiva que o país tem tido no combate à covid-19.