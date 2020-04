Cabo Verde sem novos casos positivos de Covid-19 nos últimos quatro dias

7/04/2020 18:50 - Modificado em 7/04/2020 18:50

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, frisou que o país não regista novos casos positivos de covid-19, após o último registado na sexta-feira, em São Vicente, sendo que os dois casos suspeitos da ilha da Boa Vista deram negativo.

As informações foram avançadas esta tarde durante a conferência de imprensa de atualização do ponto de situação da covid-19 no país. Pese embora estes registos, o DNS garantiu que estão a dotar o país de condições com o objetivo de “retardar a evolução repentina da epidemia”.

“O mundo já provou que este ‘jogo’ pode ter uma reviravolta repentina. Portanto temos que estar preparados e obedecer com zelo às medidas do estado de emergência e as medidas de distanciamento social conforme temos estado a repetir todos os dias. Porque só isso pode nos levar a garantir o estado que estamos a viver, que é de retardar a evolução da epidemia do coronavírus” salientou.

Neste momento uma das preocupações, como diz o DNS, é de que a covid-19 não chegue dentro dos estabelecimentos prisionais do país. Nisto, garantiu que para além das medidas de higienização e interdição de visitas, estão a colocar os novos reclusos em quarentena, por 14 dias, em locais isolados das cadeias e só depois transferi-los para os blocos.No que toca a ventiladores no país, Artur Correia aponta para 50 neste momento, mas realçou que até finais de maio a perspetiva é ter 125.