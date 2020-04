Covid-19: Cabo Verde InterIlhas reformula viagens marítimas de abastecimento de mercadorias Santo Antão/São Vicente

7/04/2020 16:16 - Modificado em 7/04/2020 16:16

Depois da suspensão das viagens de transporte de mercadorias entre as ilhas de Santo Antão e São Vicente, no passado sábado, 04, isto devido ao aparecimento do primeiro caso positivo de Covid-19 em São Vicente, na sexta-feira, a CV InterIlhas, por determinação do Governo, adotou novas restrições nos transportes de mercadorias.

Conforme a CV Interilhas, para evitar a propagação do vírus, decidiu proibir o transporte de condutores de viaturas com ou sem mercadorias em ligações interilhas em todo o território nacional. Nisto, avança que as viaturas a serem transportadas serão colocadas dentro do navio pelos condutores na origem e retiradas do navio pelos condutores do destino.

Também a concessionaria aponta a redução do número de viagens na rota São Vicente/Santo Antão/São Vicente para duas viagens diárias no mínimo duas vezes por semana.

Por fim, a CV InterIlhas determina a “obrigatoriedade” de desinfeção por meio de pulverização de todas as cargas que saem de São Vicente.